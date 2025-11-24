Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Азербайджан, Бразилия и Турция возглавят глобальную климатическую инициативу GIA

    Экология
    • 24 ноября, 2025
    • 17:14
    Азербайджан, Бразилия и Турция возглавят глобальную климатическую инициативу GIA

    Тройка председателей COP - Азербайджан, Бразилия и Турция – будут возглавлять инициативу Глобальный ускоритель реализации (Global Implementation Accelerator - GIA), принятую по итогам климатической конференции COP30 в бразильском Белене.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила в Брюсселе официальный представитель ЕС Анна-Кайса Итконен.

    По ее словам, Глобальный ускоритель реализации является одним из последующих процессов после последней Конференции сторон по борьбе с изменением климата - COP30.

    "У ЕС четкий путь к климатической нейтральности к 2050 году. Поэтому мы готовы и желаем помочь в этой работе в зависимости от того, как тройка будет ее продвигать работу в рамках данного ускорителя", – сказала она.

    Итконен отметила, что COP30 завершился и делегации уже начали работать над дальнейшими действиями в рамках климатической повестки. "Большинство делегаций и переговорщиков только что вернулись домой и начали думать о том, какие предложить конкретные шаги. Это касается и Еврокомиссии", - сказала она.

    Напомним, Global Implementation Accelerator призвана отбирать универсальные меры по борьбе с изменением климата, которые можно масштабировать в разных регионах мира. В приоритете – сокращение выбросов метана, природные механизмы удаления углерода, ВИЭ, чистые технологии.

    Azərbaycan, Braziliya və Türkiyə GIA qlobal iqlim təşəbbüsünə rəhbərlik edəcək

