Азербайджан, Бразилия и Турция возглавят глобальную климатическую инициативу GIA
- 24 ноября, 2025
- 17:14
Тройка председателей COP - Азербайджан, Бразилия и Турция – будут возглавлять инициативу Глобальный ускоритель реализации (Global Implementation Accelerator - GIA), принятую по итогам климатической конференции COP30 в бразильском Белене.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила в Брюсселе официальный представитель ЕС Анна-Кайса Итконен.
По ее словам, Глобальный ускоритель реализации является одним из последующих процессов после последней Конференции сторон по борьбе с изменением климата - COP30.
"У ЕС четкий путь к климатической нейтральности к 2050 году. Поэтому мы готовы и желаем помочь в этой работе в зависимости от того, как тройка будет ее продвигать работу в рамках данного ускорителя", – сказала она.
Итконен отметила, что COP30 завершился и делегации уже начали работать над дальнейшими действиями в рамках климатической повестки. "Большинство делегаций и переговорщиков только что вернулись домой и начали думать о том, какие предложить конкретные шаги. Это касается и Еврокомиссии", - сказала она.
Напомним, Global Implementation Accelerator призвана отбирать универсальные меры по борьбе с изменением климата, которые можно масштабировать в разных регионах мира. В приоритете – сокращение выбросов метана, природные механизмы удаления углерода, ВИЭ, чистые технологии.