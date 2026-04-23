Иран планирует принять саммит прикаспийских стран в августе 2026 года

Иран надеется принять у себя саммит прикаспийских стран 12 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар, выступая на Региональном экологическом саммите в Астане.

Дипломат выразил надежду, что несмотря на обострение обстановки в регионе, иранская сторона сможет принять данное мероприятие.

"С удовлетворением сообщаю, что Исламская Республика Иран в августе 2026 года примет у себя седьмой саммит прикаспийских государств. Мы надеемся, что в Международный день Каспийского моря (12 августа - ред.) и одновременно с 20-й годовщиной вступления в силу Тегеранской конвенции будем иметь честь принимать в Тегеране президентов прикаспийских государств", - сказал он.