Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Экология
    23 апреля, 2026
    • 13:44
    Иран планирует принять саммит прикаспийских стран в августе 2026 года

    Иран надеется принять у себя саммит прикаспийских стран 12 августа.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар, выступая на Региональном экологическом саммите в Астане.

    Дипломат выразил надежду, что несмотря на обострение обстановки в регионе, иранская сторона сможет принять данное мероприятие.

    "С удовлетворением сообщаю, что Исламская Республика Иран в августе 2026 года примет у себя седьмой саммит прикаспийских государств. Мы надеемся, что в Международный день Каспийского моря (12 августа - ред.) и одновременно с 20-й годовщиной вступления в силу Тегеранской конвенции будем иметь честь принимать в Тегеране президентов прикаспийских государств", - сказал он.

    Али Акбар Джоукар Региональный экологический саммит RES2026 Каспийское море
    Последние новости

