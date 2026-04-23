Иран планирует принять саммит прикаспийских стран в августе 2026 года
Экология
- 23 апреля, 2026
- 13:44
Иран надеется принять у себя саммит прикаспийских стран 12 августа.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар, выступая на Региональном экологическом саммите в Астане.
Дипломат выразил надежду, что несмотря на обострение обстановки в регионе, иранская сторона сможет принять данное мероприятие.
"С удовлетворением сообщаю, что Исламская Республика Иран в августе 2026 года примет у себя седьмой саммит прикаспийских государств. Мы надеемся, что в Международный день Каспийского моря (12 августа - ред.) и одновременно с 20-й годовщиной вступления в силу Тегеранской конвенции будем иметь честь принимать в Тегеране президентов прикаспийских государств", - сказал он.
22:06
Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:58
Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медалиИндивидуальные
21:49
Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕСДругие страны
21:34
При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человекДругие страны
21:17
В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 кмИнфраструктура
21:08
МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания враждыВ регионе
20:53
ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минераламДругие страны
20:48
Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультацииВнешняя политика
20:44