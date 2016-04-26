Институт географии: Со вчерашнего дня на территорию Азербайджана проникли тропические воздушные массы

Температура воздуха может снизиться на 6-7 градусов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Со вчерашнего дня на территорию Азербайджана проникли тропические воздушные массы. До вчерашнего дня же на территории страны господствовали умеренные воздушные массы".

Об этом сообщил Report научный сотрудник отдела климата и агроклиматологии Института географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по географии, климатолог Магеррам Гасанов.

Климатолог напомнил, что проникающие в Азербайджана с юга тропические воздушные массы способствуют сухой и умеренной погоде зимой, сухой и жаркой погоде летом: "Температура выше нормы в последние дни связана именно с тропическими воздушными массами. Поэтому в последние два дня и в последующие два дня прогревание температуры до 28-29 градусов является нормальным явлением".

М.Гасанов отметил, что из-за высокой температуры и низкого атмосферного давления в последующие дни возможно стремительное проникновение на территорию страны воздушных масс с севера. Температура воздуха может снизиться на 6-7 градусов".