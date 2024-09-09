Индия стала мировым лидером по объему загрязнения пластиком

Индия заняла первое место по объему загрязнения пластиком, выбрасывая в окружающую среду 9,3 млн тонн в год.

Индия заняла первое место по объему загрязнения пластиком, выбрасывая в окружающую среду 9,3 млн тонн в год.

Как передает Report , об этом говорится в опубликованном в научном журнале Nature исследовании британских ученых из Университета Лидса.

Специалисты определили самые крупные очаги загрязнения пластиком более чем в 50 тыс. городов и сельских районов по всему миру. Глобальная модель раскрыла самую подробную картину распространения полимерных отходов из когда-либо созданных.

По словам команды, самыми сложными для измерения аспектами оказались так называемые выбросы пластика, в ходе которых он высвобождается из материальных систем и видов деятельности. Сюда входят отходы, попадающие в среду из мусорных баков, мусоровозов и выбрасываемые людьми (случайно или намеренно).

С помощью искусственного интеллекта ученые выяснили, что ежегодно мимо системы обработки отходов проходит 52 млн тонн пластика, из которых 36 млн (68%) представляют собой несобранный полимерный мусор.

Среди стран мира Индия заняла первое место по объему пластикового загрязнения, выбрасывая в среду 9,3 млн тонн в год. Это в 2,7 раза больше, чем у двух следующих ведущих загрязнителей — Нигерии и Индонезии.

Кроме того, было установлено, что в Индии собирается только 81% пластиковых отходов, а остальные 19% оказываются в окружающей среде.