Рафик Вердиев: Идет подготовка к созданию новой системы раннего оповещения

Будет создана новая система раннего оповещения о гидрометеорологических явлениях, отвечающая современным стандартам.

Будет создана новая система раннего оповещения о гидрометеорологических явлениях, отвечающая современным стандартам.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Рафик Вердиев.

Он сказал, что после создания этой системы, можно будет гораздо раньше получать данные о селях и наводнениях. Это создаст условия для более раннего оповещения как с целью сохранения здоровья населения, так и с целью защиты сельскохозяйственных угодий: "Национальный гидрометцентр за последние 3 года установил на реках страны более 40 гидрологических автоматических станций, которые позволяют нам в любой момент наблюдать как наводнения, так и природные явления. Данные и соответствующие отчеты, полученные нами с радаров, установленных в последние годы, отправлены в Зеленый климатический фонд. Мы обмениваемся информацией также с рядом других международных организаций".