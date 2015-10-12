​IDEA распространило заявление в связи с убитым леопардом, занесенным в Красную книгу

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ IDEA - Общественное объединение "Международный диалог во имя охраны окружающей среды" выразило серьезную обеспокоенность истреблением находящихся под угрозой исчезновения леопардов.

Как сообщает Report, в заявлении организации отмечается о задержании сотрудниками Государственной погранслужбы жителей Астары Беюкагазаде Натика Наби оглу (дата рождения - 22.10.1995) и Фараджева Самеда Ягуб оглу (дата рождения - 01.01.1995) при попытке продать шкуру убитого во время охоты леопарда.

При предварительном допросе Н.Беюкагазаде признался, что убил дикого леопарда на территории охраняемого горно-лесного массива в Астаринском районе.

Его задержали при попытке продать вместе с родственником Фараджевым Самедом шкуру леопарда за 10-15 тыс. манатов на территории астаринского села Чукез.

Отметим, что кавказские леопарды, считающиеся редкой жемчужиной мировой фауны, занесены в Красную книгу Азербайджанской Республики и Красный список Международного союза охраны природы. За последние десятилетия из-за незаконной охоты и ухудшения естественного ареала проживания численность этих редких животных резко сократилась.

В результате исследований и с помощью видеоматериалов, зафиксированных камерами наблюдений, установленными возглавляемым вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой Общественным объединением "Международный диалог во имя охраны окружающей среды" (IDEA) и Всемирным фондом дикой природы (WWF) в Национальных парках Гиркан и Зангезур, было установлено, что в Азербайджане насчитывается 6 кавказских леопардов.

На сегодняшний день в результате совместных усилий Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов и Всемирного фонда дикой природы (WWF) осуществлены ряд мероприятий, направленных на охрану и увеличение популяции кавказского леопарда.

Несмотря на это, встречаются люди, которые ради бизнеса и в целях наживы охотятся за этими редкими находящимися под угрозой исчезновения животными.

Отметим, что в 2009 году министерство экологии и природных ресурсов приняло План мероприятий по усилению охраны леопардов. Введен запрет на охоту на леопардов и в национальном законодательстве ужесточены меры административной ответственности за убийство этих редких животных. Кроме крупных штрафов, за подобного рода преступления законодательством Азербайджана также предусматривается уголовная ответственность.