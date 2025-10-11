Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Грязевой вулкан в Гарадагском районе прекратил извержение

    Экология
    • 11 октября, 2025
    • 15:59
    Грязевой вулкан в Гарадагском районе прекратил извержение

    Активность грязевого вулкана Отман Боздаг в Гарадагском районе прекратилась.

    Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

    Отметим, что извержение вулкана произошло 11 октября в 08:27 и сопровождалось мощной вспышкой. По предварительным подсчетам, площадь распространения брекчии, достигшей поверхности земли, составляет около 4 га, средняя толщина слоя - 1,5 метра, а объем - около 60 тыс. кубометров.

    Последнее извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг было зафиксировано 23 сентября 2018 года.

    извержение грязевой вулкан Отман Боздаг Гарадагский район
    Фото
    Qaradağda palçıq vulkanının aktivliyi dayanıb

    Последние новости

    10:12

    Турецкая компания оборонной промышленности создала дочернюю компанию в Азербайджане

    Бизнес
    10:11

    16-летний житель Баку задержан по подозрению в убийстве

    Происшествия
    10:01

    Доллар подешевел к евро и иене на ожидании решений США и Китая

    Финансы
    10:00

    Центр Низами Гянджеви вновь выступит партнером Саммита по устойчивому развитию

    Внешняя политика
    10:00
    Фото

    BİAF 2025: там, где классика встречает современность программа второго уикенда

    Бизнес
    10:00

    МЧС: За неделю в Азербайджане произошло 211 пожаров, обнаружены тела пяти человек

    Происшествия
    09:59

    Израиль вручит Трампу высшую гражданскую награду за помощь в прекращении огня

    Другие страны
    09:46

    Промбанк Азербайджана обнародовал финансовое положение

    Финансы
    09:43

    В результате ДТП в ЮАР погибли 40 человек

    Другие страны
    Лента новостей