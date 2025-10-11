Грязевой вулкан в Гарадагском районе прекратил извержение
- 11 октября, 2025
- 15:59
Активность грязевого вулкана Отман Боздаг в Гарадагском районе прекратилась.
Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Отметим, что извержение вулкана произошло 11 октября в 08:27 и сопровождалось мощной вспышкой. По предварительным подсчетам, площадь распространения брекчии, достигшей поверхности земли, составляет около 4 га, средняя толщина слоя - 1,5 метра, а объем - около 60 тыс. кубометров.
Последнее извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг было зафиксировано 23 сентября 2018 года.
