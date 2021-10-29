Готовится программа по мониторингу реки Охчучай, загрязняемой Арменией

Состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, в заседании приняли участие ответственные лица из представительств президента Азербайджана в Шуше и Агдаме, министерств экологии и природных ресурсов, экономики, сельского хозяйства, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" и других соответствующих государственных структур.
Началась разработка плана-программы с привлечением научных институтов для расширения мониторинга в реке Охчучай, регулярно подвергающейся загрязнению со стороны Армении, в том числе проведения биомониторинга наряду с физико-химическими анализами, определения индикаторных видов, чувствительных к тяжелым металлам, и проведения исследований по расчету биомассы таких видов.