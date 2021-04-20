О нас
Report Georgia
Аудио новости

Госслужба: В Баку при строительстве жилого дома вырублены деревья

Госслужба: В Баку при строительстве жилого дома вырублены деревья Жалоба, поступившая в Госслужбу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев во время проведения строительных работ по адресу улица Сеида Джафара Пишавари, 27а Насиминского района, была рассмотрена сотрудниками службы.
Экология
20 апреля 2021 г. 16:28
Госслужба: В Баку при строительстве жилого дома вырублены деревья
0 : 00
0 : 00

Жалоба, поступившая в Госслужбу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев во время проведения строительных работ по адресу улица Сеида Джафара Пишавари, 27а Насиминского района, была рассмотрена сотрудниками службы.

Представитель службы Вагиф Джавадов сообщил Report, что в ходе осмотра территории факт был подтвержден, по указанному адресу было вырублено два, повреждено одно дерево и нанесен ущерб природе на сумму 2 280 манатов.

Он отметил, что в ходе расследования выяснилось, что территория была передана Исполнительной властью города Баку ООО “Memar Inşaat-2017” под строительство жилого дома: "По факту составлен акт, собранные документы будут направлены в соответствующий орган прокуратуры".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ETSN: Tikinti məqsədilə ağacları kəsiblər

Новости партнеров

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
15 апреля 2021 г. 17:52
Президенты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
14 апреля 2021 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi