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Госслужба обратилась в Генпрокуратуру в связи с незаконной вырубкой деревьев

Госслужба обратилась в Генпрокуратуру в связи с незаконной вырубкой деревьев В Государственной службе экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана рассмотрена жалоба относительно вырубки деревьев в Хатаинском районе Баку по адресу проспект 8 Ноября, 189.
Экология
6 августа 2021 г. 15:51
Госслужба обратилась в Генпрокуратуру в связи с незаконной вырубкой деревьев

В Государственной службе экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана рассмотрена жалоба относительно вырубки деревьев в Хатаинском районе Баку по адресу проспект 8 Ноября, 189.

Как сообщил Report представитель службы Вагиф Джавадов, в ходе осмотра территории выяснилось, что во время проводимых ООО "Real-Park" строительных работ было вырублено 5 деревьев, в результате чего природе нанесен ущерб на сумму 5 280 манатов.

В.Джавадов отметил, что поскольку сумма причиненного ущерба образует состав преступления, собранные документы были направлены в Генпрокуратуру.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ağacları kəsən şirkət cəzalandırılıb 

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