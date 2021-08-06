Госслужба обратилась в Генпрокуратуру в связи с незаконной вырубкой деревьев

В Государственной службе экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана рассмотрена жалоба относительно вырубки деревьев в Хатаинском районе Баку по адресу проспект 8 Ноября, 189.

В Государственной службе экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана рассмотрена жалоба относительно вырубки деревьев в Хатаинском районе Баку по адресу проспект 8 Ноября, 189.

Как сообщил Report представитель службы Вагиф Джавадов, в ходе осмотра территории выяснилось, что во время проводимых ООО "Real-Park" строительных работ было вырублено 5 деревьев, в результате чего природе нанесен ущерб на сумму 5 280 манатов.

В.Джавадов отметил, что поскольку сумма причиненного ущерба образует состав преступления, собранные документы были направлены в Генпрокуратуру.