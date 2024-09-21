Global Media Group присоединился к экологической акции "Сохраним Каспий"

В рамках Международного дня очистки побережья, ежегодно отмечаемого 21 сентября, на пляже в поселке Новханы прошла экологическая акция "Сохраним Каспий".

В рамках Международного дня очистки побережья, ежегодно отмечаемого 21 сентября, на пляже в поселке Новханы прошла экологическая акция "Сохраним Каспий".

Как передает Report, официальным партнером мероприятия выступил Global Media Group, в который входят такие медиа-структуры, как информационное агентство Report, порталы Media.az, Oxu.az, Baku.ws, телеканал Baku TV, газета "Каспий".

Акция была организована компанией Coca-Cola при поддержке частного сектора, государственных учреждений, неправительственных организаций и волонтеров.

Цель мероприятия — очистка побережья Каспийского моря от мусора и привлечение внимания общественности к проблемам экологии.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на открытии мероприятия, отметил, что граждане страны и местные компании на протяжении 15 лет принимают активное участие в этой акции.

"Очень символично, что мы начинаем Неделю Каспия совместными усилиями. В ноябре в Баку состоится ключевое событие - конференция СОР29, к которой мы долго готовились. Я уверен, что Азербайджан будет достойно представлен на этой международной арене. Хочу выразить благодарность всем нашим партнерам за их поддержку", - сказал министр.

Член правления Global Media Group Ровшан Низамов в своем выступлении указал на необходимость активных действий в условиях, когда мир сталкивается с такими глобальными вызовами, как изменение климата, загрязнение окружающей среды и быстрое истощение природных ресурсов.

Маркетинг-директор Global Management Лаура Сеидбекова также подчеркнула важность участия в подобных инициативах, отметив, что компания старается внести свой вклад, активно участвуя в проектах, направленных на охрану окружающей среды, просвещение населения в этом вопросе и продвижение принципов ответственного отношения к окружающей среде.

"Мы очень рады, что Global Media Group сегодня активно участвует в этой экологической акции, сделав еще один шаг к очистке нашего Каспия от мусора", - сказала она.

PR-менеджер компании Coca-Cola Эльшад Фарзалиев поблагодарил всех участников и волонтеров за их вклад в защиту окружающей среды: "Акция по очистке пляжей началась еще в начале сентября. Я хочу поблагодарить волонтеров, а также все компании, которые присоединились к ней. Это очень важно для окружающей среды".

О Global Media Group

Global Media Group - это медиа-холдинг, действующий с 2017 года. В Global Media Group входят телеканалы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие компании, работающие в Азербайджане и за рубежом.

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