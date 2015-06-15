Главный гидролог: В ближайшие 2-3 дня серьезных колебаний температуры не ожидается

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ 16 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако днем местами возможны кратковременные дожди.

Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, завтра в столице будет преобладать северный ветер. Ночью температура воздуха составит 19-22, днем 27-32 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Главный гидролог отметил, что в ближайшие 2-3 дня серьезных колебаний температуры не ожидается.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханах, Пиршаги, Нардаране, Бильгях составит 21-22 градуса тепла, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувялане - 22-23, в Тюркане, Говсанах, на Шихово и Сахиле - 23-24 градуса тепла.