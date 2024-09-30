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Глава IPCC: Рост числа стихийных бедствий стал новой реальностью

Глава IPCC: Рост числа стихийных бедствий стал новой реальностью Стихийные бедствия и лесные пожары перестали быть частью прогнозов на будущее и для многих из нас стали настоящей реальностью.
Экология
30 сентября 2024 г. 10:59
Глава IPCC: Рост числа стихийных бедствий стал новой реальностью

Многочисленные стихийные бедствия и лесные пожары стали реальностью в настоящем.

Как передает Report, об этом председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) Джим Ски сказал в видеообращении в понедельник на Бакинской климатической неделе.

По его словам, в докладах группы отмечается, что при потеплении еще на 1,5°C появятся новые последствия климатических изменений, в частности потеря биоразнообразия, нехватка воды, более экстремальные погодные условия и отсутствие продовольственной безопасности.

"Важнейшие переговоры по климату на заседаниях СОР опираются на периодические доклады об оценке, представляемые IPCC в качестве органа ООН по оценке научных данных, связанных с изменением климата и климатическими действиями", - сказал он.

В заключение глава группы призвал всех, кто примет участие в Бакинской неделе действий в области климата, принять активное участие и внести свой вклад в глобальные действия, направленные на решение проблемы изменения климата.

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Версия на азербайджанском языке IPCC rəhbəri: Təbii fəlakətlərin sayının artması yeni reallığa çevrilib
Версия на английском языке IPCC chief: Rising number of natural disasters - new reality

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