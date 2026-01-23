Гарафулич: ООН готова поддержать правительство Азербайджана в реализации NDC 3.0

ООН готова поддержать правительство Азербайджана в реализации амбициозных целей NDC 3.0 и в продвижении к ЦУР № 7.

Как сообщает Report, об этом заявил временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич на круглом столе в Университете ADA, приуроченном к Международному дню чистой энергии.

"Сегодня также подходящий момент, чтобы признать лидерство и приверженность Азербайджана переходу к чистой энергии. Мы приветствуем определяемый на национальном уровне вклад Азербайджана (NDC 3.0), о котором было объявлено на COP30. Сместив цель по сокращению выбросов, ранее намеченную на 2050 год, на 15 лет раньше, Азербайджан теперь обязуется сократить выбросы на 40% к 2035 году. Это мощный сигнал национальной решимости ускорить климатические действия", - отметил И. Гарафулич.

Временный координатор-резидент отметил, что новый NDC 3.0 определяет пути декарбонизации через развитие возобновляемой энергии, транспорта и энергоэффективности. Справедливый переход к "зеленой" экономике обеспечит диверсификацию и укрепит конкурентоспособность страны.

"Азербайджан также добивается ощутимого прогресса в достижении Цели устойчивого развития № 7 - "Недорогостоящая и чистая энергия". При поддержке ЮНЕСКО правительство разрабатывает национальную "дорожную карту" по ЦУР 7, ориентированную на расширение использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и создание зон зеленой энергии в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване. В рамках нашего Документа по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2026-2030 годы ООН готова поддержать правительство в реализации данных амбициозных целей" - добавил И. Гарафулич.