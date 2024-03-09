Февраль 2024 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Февраль 2024 года стал самым теплым февралем за всю историю наблюдений, стартовавших в 1940 году.

Февраль 2024 года стал самым теплым февралем за всю историю наблюдений, стартовавших в 1940 году.

Как передает Report , об этом сообщается на официальном сайте европейской климатической службы "Коперник" (C3S).

Средняя глобальная температура приземного воздуха в минувшем месяце достигла 13,54 °C, что на 0,81 °C выше среднего показателя за февраль 1991-2020 годах и на 0,12 °C выше предыдущего рекорда в феврале 2016 года. Температура поверхности моря над внеполярными регионами достигла абсолютного рекордного значения — 21,09 °C.

Климатологи отметили, что февраль 2024 года стал девятым подряд самым теплым месяцем в истории наблюдений. По данным C3S, в Европе на большей части континента февральские температуры были значительно выше средней, а самые большие тепловые аномалии наблюдались в Центральной и Восточной Европе.

Протяженность морского льда в Антарктике в феврале достигла годового минимума со среднемесячной площадью 2,4 млн квадратных километров, что на 28% ниже среднего показателя за февраль с 1991 по 2020 год.

Протяженность арктического морского льда была на 2% ниже средней, что не так низко, как в последние годы, отметили в C3S.