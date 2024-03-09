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Февраль 2024 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Февраль 2024 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений Февраль 2024 года стал самым теплым февралем за всю историю наблюдений, стартовавших в 1940 году.
Экология
9 марта 2024 г. 04:06
Февраль 2024 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Февраль 2024 года стал самым теплым февралем за всю историю наблюдений, стартовавших в 1940 году.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте европейской климатической службы "Коперник" (C3S).

Средняя глобальная температура приземного воздуха в минувшем месяце достигла 13,54 °C, что на 0,81 °C выше среднего показателя за февраль 1991-2020 годах и на 0,12 °C выше предыдущего рекорда в феврале 2016 года. Температура поверхности моря над внеполярными регионами достигла абсолютного рекордного значения — 21,09 °C.

Климатологи отметили, что февраль 2024 года стал девятым подряд самым теплым месяцем в истории наблюдений. По данным C3S, в Европе на большей части континента февральские температуры были значительно выше средней, а самые большие тепловые аномалии наблюдались в Центральной и Восточной Европе.

Протяженность морского льда в Антарктике в феврале достигла годового минимума со среднемесячной площадью 2,4 млн квадратных километров, что на 28% ниже среднего показателя за февраль с 1991 по 2020 год.

Протяженность арктического морского льда была на 2% ниже средней, что не так низко, как в последние годы, отметили в C3S.

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