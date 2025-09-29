Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Фатма Йылдырым: Азербайджан занимает активную позицию в климатической повестке

    Экология
    • 29 сентября, 2025
    • 15:40
    Фатма Йылдырым: Азербайджан занимает активную позицию в климатической повестке

    Азербайджан занимает активную позицию в глобальной климатической повестке.

    Как передает Report, об этом заявила депутат парламента Азербайджана Фатма Йылдырым на Неделе климатических действий в Баку.

    "Изменение климата уже не угроза далекого будущего, а серьезная проблема сегодняшнего дня. Мы говорим не только о климате, но и о выстраивании управления, устойчивом развитии и формировании прочных институтов. Азербайджан в этом процессе занимает активную позицию", - подчеркнула она.

    Йылдырым отметила, что по поручению президента Ильхама Алиева страна объявила "зеленый переход" национальным приоритетом, а освобожденные территории Карабаха и Восточного Зангезура предложила как зоны "зеленой" энергетики. Это означает не только технологические новации, но и изменение образа мышления.

    "Проведение Азербайджаном COP29 подтверждает активное и ответственное участие страны в глобальной климатической повестке и дает возможность для более широкого обсуждения. Мы убеждены, что без совершенствования правовых и институциональных рамок достичь целей "чистого нуля" невозможно", - добавила она.

