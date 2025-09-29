İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Fatma Yıldırım: Azərbaycan iqlim gündəliyində fəal mövqe tutur

    Ekologiya
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:26
    Fatma Yıldırım: Azərbaycan iqlim gündəliyində fəal mövqe tutur
    Fatma Yıldırım

    Azərbaycan qlobal iqlim gündəliyində fəal mövqe tutur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu deputat Fatma Yıldırım Bakıda İqlim Fəaliyyəti Həftəsində bildirib.

    "İqlim dəyişikliyi bu günün ciddi problemidir. Biz təkcə iqlim haqqında deyil, həm də davamlı inkişaf və möhkəm institutların formalaşdırılması haqqında danışırıq. Azərbaycan bu prosesdə fəal mövqe tutur", - o vurğulayıb.

    F.Yıldırım qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə ölkə "yaşıl keçidi" milli prioritet elan edib, azad olunmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazilərini isə "yaşıl enerji" zonaları kimi təklif edib:

    "Bu, təkcə texnoloji yenilikləri deyil, həm də düşüncə tərzinin dəyişməsini ifadə edir. Azərbaycanın COP29-u keçirməsi ölkənin qlobal iqlim gündəliyində fəal və məsuliyyətli iştirakını təsdiqləyir və daha geniş müzakirə üçün imkan yaradır".

    Fatma Yıldırım Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi COP29
    Фатма Йылдырым: Азербайджан занимает активную позицию в климатической повестке
    Fatma Yildirim: Azerbaijan plays active role in global climate agenda

    Son xəbərlər

    17:38

    Azərbaycan 7 ayda Türkiyəyə qaz nəqlini 2 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    17:36

    Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    17:34

    Azərbaycanın U-17 millisi Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq

    Futbol
    17:34

    Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:31

    MDB Hökumət Başçılarının növbəti iclası Aşqabadda keçiriləcək

    Region
    17:30

    İspaniya Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    Futbol
    17:29

    Alen Berse: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi regionda inkişaf imkanları açacaq

    Region
    17:29

    "Aqronomların Naxçıvan Forumu" keçirilib

    ASK
    17:27

    Britaniyanın İrana qarşı yeni sanksiya siyahısına 9 şəxs və 62 şirkət daxil edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti