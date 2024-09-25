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Фактическая погода: В ряде районов наблюдались осадки

Фактическая погода: В ряде районов наблюдались осадки 09:13
Экология
25 сентября 2024 г. 09:40
Фактическая погода: В ряде районов наблюдались осадки

По состоянию на 9:00 25 сентября местами наблюдались осадки и молния.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Было отмечено, что количество выпавших осадков составило в Бейлагане, Гахе (Сарыбаше) - 7 мм, Агдаме - 6 мм, Гедабее, Гёйгеле, Нафталане, Гяндже, Товузе, Шеки (Кишчае) - 3 мм, Балакене, Шамкире, Загатале, Исмаиллы, Шахдаге, Тертере, Мингячевире, Евлахе, Гейчае, Имишли и Дашкесане - до 2 мм.

Максимальная температура воздуха составила 27 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, 30 градусов в Нахчыванской АР и Аране и до 20 градусов в горных районах.

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