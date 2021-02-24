Этой ночью в Баку будет 9 градусов мороза, дороги покроются льдом

К вечеру снег прекратится, скорость ветра относительно снизится

Этой ночью в столице Азербайджана городе Баку ожидается самая низкая температура 9 градусов мороза.

Об этом Report заявила директор Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

Она отметила, что пик процесса будет наблюдаться ночью, когда дороги покроются льдом: "Утром 25 февраля ожидается 4-5 градусов мороза, а во второй половине дня температура приблизится к 0 градусам. К вечеру снег прекратится, скорость ветра относительно снизится".

Руководитель гидрометеорологической службы напомнила, что зимой 2012 года температура опустилась до 11 градусов мороза, обновив рекорд 1969 года: "В 2012 году 14 дней наблюдались морозы, температура воздуха была ниже 0 градусов".