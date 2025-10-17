ЭСКАТО: Азербайджан демонстрирует впечатляющие результаты в борьбе с изменением климата

Несмотря на то, что доля Азербайджана в глобальных выбросах парниковых газов составляет всего 0,11%, страна демонстрирует впечатляющие результаты в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Курт Карриган на III Форуме по градостроительству в Баку.

"Азербайджан занимает одно из первых мест в мире по климатической чувствительности и уже сегодня является примером для региона. Страна поставила цель снизить выбросы на 40% к 2050 году, что является амбициозной задачей", - отметил он.

Он добавил, что в условиях стремительной урбанизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе города должны одновременно управлять ростом и выбирать низкоуглеродные пути развития.