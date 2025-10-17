Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    ЭСКАТО: Азербайджан демонстрирует впечатляющие результаты в борьбе с изменением климата

    Экология
    • 17 октября, 2025
    • 11:55
    ЭСКАТО: Азербайджан демонстрирует впечатляющие результаты в борьбе с изменением климата

    Несмотря на то, что доля Азербайджана в глобальных выбросах парниковых газов составляет всего 0,11%, страна демонстрирует впечатляющие результаты в борьбе с изменением климата.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Курт Карриган на III Форуме по градостроительству в Баку.

    "Азербайджан занимает одно из первых мест в мире по климатической чувствительности и уже сегодня является примером для региона. Страна поставила цель снизить выбросы на 40% к 2050 году, что является амбициозной задачей", - отметил он.

    Он добавил, что в условиях стремительной урбанизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе города должны одновременно управлять ростом и выбирать низкоуглеродные пути развития.

    ЭСКАТО климатические изменения урбанизация
    UNESCAP rəsmisi: "Azərbaycan "həqiqi iqlim çempionu" kimi önə çıxır"
    UNESCAP official: Azerbaijan emerges as true climate champion

    Последние новости

    12:32

    За 9 месяцев этого года из оборота изъяты наркотики на сумму более 170 млн манатов

    Происшествия
    12:26

    ММ ратифицировал документ о присоединении к Конвенции о морской навигации

    Милли Меджлис
    12:25

    Эльгюн Сафаров: Необходимы поправки в законодательство для борьбы с кибербуллингом

    Индивидуальные
    12:24

    Открывший стрельбу в воинской части в Подмосковье покончил с собой - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    12:19

    МВД: По делу о вооруженном инциденте в Баку задержаны двое мужчин

    Происшествия
    12:16

    В Армении задержаны экс-мэр Иджевана и его сын

    В регионе
    12:15

    ММ ратифицировал соглашение об экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ

    Милли Меджлис
    12:14

    Ильхам Мирзалиев: До 80% обращений связаны с внутридомовыми проблемами отопления

    Энергетика
    12:14
    Фото

    Университеты обороны Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум

    Армия
    Лента новостей