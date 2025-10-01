Эльмар Мамедов: Предпринимаются шаги по организации Форума городов SPECA
Экология
- 01 октября, 2025
- 17:09
Предпринимаются шаги по организации новой региональной платформы – Форума городов СПЕКА (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии).
Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов в ходе выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).
По его словам, этот форум является специальной программой ООН для экономик стран Центральной Азии:
"В нем участвуют пять стран Центральной Азии и Азербайджан. В рамках COP29 было подписано множество деклараций о намерениях городов, а также достигнута договоренность об организации этого форума. Цель - создать форум климатически устойчивых, умных городов в рамках СПЕКА".
Эльмар Мамедов: Предпринимаются шаги по организации Форума городов SPECAЭкология
