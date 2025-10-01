İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    SPECA Şəhərlər Forumu təşkil ediləcək

    Ekologiya
    • 01 oktyabr, 2025
    • 16:39
    SPECA Şəhərlər Forumu təşkil ediləcək

    Regional səviyyədə yeni bir platformanın – SPECA (BMT-nin Mərkəzi Asiya Ölkələrinin İqtisadiyyatları üçün Xüsusi Proqramı) Şəhərlər Forumunun təşkil edilməsi istiqamətində addımlar atılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi əməkdaşlıq idarəsinin rəisi Elmar Məmmədov Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) üçüncü günündə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu forum BMT-nin Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatları üçün xüsusi proqramıdır:

    "Burada beş Mərkəzi Asiya ölkəsi və Azərbaycan iştirak edir. COP29 çərçivəsində şəhərlərin çoxsaylı niyyət bəyanatları imzalanıb və bu forumun yaradılması razılaşdırılıb. Məqsəd SPECA çərçivəsində iqlimə həssas, ağıllı şəhərlər forumu yaratmaqdır".

    İqlim həftəsi Ağıllı şəhər COP29 BCAW2025

    Son xəbərlər

    17:07

    "IRONMAN 70.3 BAKU" triatlonuna qeydiyyat oktyabrın 23-də elan olunacaq

    İdman
    17:00

    COP29-un Prezidenti: Qadınların bacarıqları və səsi qərarlara daxil ediləndə siyasət daha effektiv olur

    COP29
    17:00

    Fərid Fərhadzadə: "IRONMAN 70.3" triatlonu, "Fun Run 5 km" və "IRONKIDS" yarışlarını əhatə edəcək

    Digər
    16:56
    Foto

    Donetsk vilayətinin hərbi rəhbərliyi "Report" və Baku TV-nin əməkdaşını təltif edib

    Media
    16:55
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisinin finaldakı rəqibi müəyyənləşib - YENİLƏNiB

    Futbol
    16:52

    Fərid Qayıbov: Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınıb

    İdman
    16:52

    Efiopiyada kilsədə uçub, ən azı 22 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    16:51

    "Liverpul" futbolçusuna yeni müqavilə təklif edib

    Futbol
    16:47

    Muxtar Babayev: Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində səsləndirilən təkliflər COP30-a töhfə verəcək

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti