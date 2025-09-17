Дождливая погода продлится до 21 сентября - ОФИЦИАЛЬНО

Дождливая погода, наблюдаемая в Азербайджане, как ожидается, продлится до 21 сентября.

Об этом Report сообщила директор Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

Директор отметила, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Гюльшад Мамедова добавила, что аналогичная погода в регионах продлится до дня 21 сентября.

"В некоторых местах ожидается усиление дождя, ливни, град, а в высокогорных районах возможен мокрый снег. Будет преобладать умеренный восточный ветер. 19 сентября в некоторых местах западный ветер временами усилится. Максимальная температура воздуха в равнинных районах составит 19-24, в горных районах 7-11 градусов тепла", - добавила она.