İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Yağıntılı hava sentyabrın 21-dək davam edəcək

    Ekologiya
    • 17 sentyabr, 2025
    • 15:27
    Yağıntılı hava sentyabrın 21-dək davam edəcək

    Azərbaycanda müşahidə edilən yağıntılı havanın sentyabrın 21-dək davam edəcəyi gözlənilir. 

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova məlumat verib.

    Direktor qeyd edib ki, sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

    Gülşad Məmmədova əlavə edib ki, bölgələrdə də analoji hava sentyabrın 21-i gündüzədək davam edəcək.

    "Bəzi yerlərdə yağışın intensivləşəcəyi, leysan yağacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimal olunur. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Sentyabrın 19-da bəzi yerlərdə qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 19-24, dağlıq ərazilərdə 7-11 dərəcə isti olacaq", - deyə o qeyd edib. 

    yağış leysan sulu qar Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Дождливая погода продлится до 21 сентября - ОФИЦИАЛЬНО

    Son xəbərlər

    16:31

    "Sabah"ın basketbolçusu: "Çempionlar Liqasında yaxşı oyun sərgiləmək istəyirik" - MÜSAHİBƏ

    Komanda
    16:28

    Naxçıvanda ilk qadın kooperativi yaradılır

    ASK
    16:28

    Səfir: Azərbaycan və Pakistan ticarət dövriyyəsinin artması üçün reyslərin sayını artıracaq

    İnfrastruktur
    16:20

    Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 8 %-dən çox azaldıb

    Energetika
    16:19

    Ötən ay 45 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    16:16
    Rəy

    BƏƏ Prezidentinin önəmli səfəri - Azərbaycanın Yaxın Şərqlə genişlənən əməkdaşlığı - ŞƏRH

    Analitika
    16:15

    Azərbaycanda gecikmə ilə təqdim edilən vergi bəyannamələrinin payı 11 %-ə yüksəlib

    Maliyyə
    16:11

    "Enterprise Azerbaijan" və "Licorne Gulf Qatar" arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Biznes
    16:10

    İsrailə qarşı bir sıra beynəlxalq sanksiyalar razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti