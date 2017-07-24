Дорожная полиция и МЭПР проведут месячник "Чистый воздух"

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Главное управление дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджанской Республики совместно с министерством экологии и природных ресурсов проведут с 1 по 31 августа на территории республики месячник "Чистый воздух".

Об этом сообщили Report в Главном управлении дорожной полиции.

Основной целью проведения мероприятия месячника "Чистый воздух" является предотвращение случаев загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, входящими в состав выхлопных газов автотранспортных средств.

В связи с мероприятием Главное управления дорожной полиции еще раз доводит до внимания владельцев автотранспортных средств, водителей, а также руководителей транспортных предприятий, что топливная система автотранспортного средства может быть использована только после приведения ее в исправность и приведения состава выхлопных газов в соответствие с установленными нормами.

Физические и юридические лица, допустившие управление или же использование автомобиля с выбросами в окружающую среду загрязняющих веществ, превышающими установленную норму, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.