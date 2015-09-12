Директор Музея истории природы: В Азербайджане сокращается численность хищников

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "В последние годы в Азербайджане сокращается численность хищников".

Об этом заявил Report директор Музея истории природы имени Гасан бека Зардаби Института геологии и геофизики НАНА, доктор философии по медицине Тариэль Эйбатов.

По его словам, процесс сокращения численности хищников происходит на всей территории Азербайджана: "Раньше на территории Азербайджана обитали львы, тигры, леопарды, сейчас они все, можно сказать, исчезли".

Т.Эйбатов отметил, что в Азербайджане также значительно сократилась и продолжает сокращаться численность гиен: "В последние годы в Азербайджан завозятся животные из других стран. Большинство джейранов также завезено из-за рубежа".

Директор музея отметил, что на сокращение численности хищников влияет множество факторов и, в первую очередь, человеческий фактор: "Люди из-за личных интересов присваивают все земли, вырубают леса, нарушая экологический баланс. Животные не могут найти пищу и умирают, а оставшиеся в живых нападают на населенные пункты".