Cоглашение по климату: все страны обязались сократить выбросы СО2

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Участники климатической конференции в Париже приняли окончательный вариант соглашения, по которому все подписавшие стороны обязуются сократить выбросы углекислоты в атмосферу. Аналитики уже назвали документ историческим, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

При этом соглашение является частично обязательным к исполнению, частично - формулирующим пожелания.

Несмотря на ранее высказанные возражения со стороны развивающихся стран, как члены так называемой "группы 77", так и Китай с Индией подписали итоговый протокол.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал положения документа беспрецедентными. Генеральный секретарь Пан Ги Мун ранее призвал переговорщиков "завершить свою работу".

Документ предусматривает выделение к 2020 году развивающимся странам 100 млрд долларов на борьбу с вредными выбросами в атмосферу.

Участники соглашения обязались не дать атмосфере потеплеть более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году и сосредоточить усилия на том, чтобы потепление не превысило полутора градусов.

Целью парижского саммита было заключение первого в истории глобального и обязательного к исполнению соглашения по сокращению выбросов парниковых газов. В конференции участвовали представители 190 государств.