Бюро прогнозов: Завтра температура воздуха повысится на 4 градуса

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "26 октября на территории страны температура воздуха повысится на 2-4 градуса".

Об этом Report заявила исполняющая обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Департамента национальной гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она сказала, что завтра температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 20-24 градуса, в регионах 21-26 градусов, в горных районах 12-18 градусов тепла: "Завтра на Абшеронском полуострове в течении дня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный юго-восточный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром".

Г. Мамедова отметила, что завтра вечером и 27 октября местами возможны кратковременные дожди.