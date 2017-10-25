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    Бюро прогнозов: Завтра температура воздуха повысится на 4 градуса

    Гюльшад Мамедова: Завтра вечером и 27 октября местами возможны кратковременные дожди

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "26 октября на территории страны температура воздуха повысится на 2-4 градуса".

    Об этом Report заявила исполняющая обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Департамента национальной гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

    Она сказала, что завтра температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 20-24 градуса, в регионах 21-26 градусов, в горных районах 12-18 градусов тепла: "Завтра на Абшеронском полуострове в течении дня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный юго-восточный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром".

    Г. Мамедова отметила, что завтра вечером и 27 октября местами возможны кратковременные дожди.

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