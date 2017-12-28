Бюро прогнозов: В Азербайджане сохранятся стабильные погодные условия

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы погодные условия, ожидаемые в Азербайджане в предстоящие два дня.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 29-30 декабря на территории страны ожидаются стабильные погодные условия, днем в основном без осадков: "Будет преобладать временами усиливающийся умеренный западный ветер. Местами возможен туман".

По словам директора, сильных изменений погодных условий в ближайшие дни не ожидается: "Температура воздуха в дневные часы составит 12-17, на Абшеронском полуострове 9-14, в горных районах 8-13 градусов тепла".