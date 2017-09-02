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    Бюро прогнозов: В Азербайджане сохранится жаркая погода

    До 5 сентября на территории страны погода будет в основном без осадков© Report

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ "В последующие дни серьезных изменений погоды в Азербайджане не ожидается".

    Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

    Было отмечено, что до 5 сентября на территории страны осадков не ожидается: "Будет преобладать западный ветер, который местами будет усиливаться. Температура воздуха в низменных районах составит 32-37, в горных районах - 23-28 градусов тепла.

    В Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается в основном без осадков. Ветер северо-западный с порывами.

    Температура воздуха на Абшероне ночью 23-25, днем 29-34 градуса тепла".

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