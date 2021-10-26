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Байден: Ущерб от глобального потепления в этом году в США достиг $100 млрд

Байден: Ущерб от глобального потепления в этом году в США достиг $100 млрд Власти Соединенных Штатов оценивают ущерб от глобального потепления в нынешнем году в 100 млрд долларов США.
Экология
26 октября 2021 г. 06:44
Байден: Ущерб от глобального потепления в этом году в США достиг $100 млрд

Власти Соединенных Штатов оценивают ущерб от глобального потепления в нынешнем году в 100 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник президент США Джо Байден, выступая в штате Нью-Джерси.

"Только в этом году глобальное потепление нанесло нам ущерб на сумму более 1 трлн долларов США, простите, 100 млрд долларов США ", - отметил глава государства. Он напомнил, что в середине сентября посетил Нью-Джерси, который пострадал от последствий урагана "Ида". Удар стихии американский лидер связал с изменением климата.

С тех пор, продолжил Байден, федеральное правительство "одобрило заявления о предоставлении помощи примерно от 30 тыс жителей штата, а также выделило 150 млн долларов США на ремонт, замену и помощь в аренде жилья и другие нужды". "В период с 2010 по 2020 год в этом штате произошло 24 экстремальных погодных явления", - добавил Байден.

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