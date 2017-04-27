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    Азербайджанская сторона перешла на усиленный режим работы в связи с лесным пожаром на границе с Россией

    Пожар в Самурском лесу не перешел на азербайджанскую сторону© Report

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Соответствующие структуры министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана перешли на усиленный режим работы в связи с лесным пожаром на азербайджано-российской границе.

    Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе министерства, пожар в Самурском лесу на Дагестанской стороне не перекинулся на азербайджанскую сторону: "Хотя сейчас нет опасности перехода пожара на азербайджанскую сторону, соответствующие структуры министерства перешли на усиленный режим работы".

    Напомним, что 26 апреля в расположенном на российско-азербайджанской границе Самурском лесу вспыхнул пожар. МЧС Дагестана направило вертолет для тушения крупного пожара. На месте работают около 50 человек и две единицы техники. Местные жители помогают спасателям в тушении огня.

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