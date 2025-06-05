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Азербайджан приглашает страны мира на "Всемирный день окружающей среды" в Баку

Азербайджан приглашает страны мира на "Всемирный день окружающей среды" в Баку Азербайджан приглашает страны мира на Всемирный день окружающей среды в Баку в 2026 году
Экология
5 июня 2025 г. 10:18
Азербайджан приглашает страны мира на Всемирный день окружающей среды в Баку

Азербайджан приглашает мировое сообщество принять участие во "Всемирном дне окружающей среды" (World Environment Day), который состоится 5 июня 2026 года в Баку.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, выступая на "Всемирном дне окружающей среды" в Чеджу.

Замминистра напомнила, что в 2026 году в Азербайджане также пройдет 13-ая сессия Всемирного форума городского развития (WUF13).

"Азербайджан готовится принять оба мероприятия в 2026 году. Мы готовы внести свой вклад, сотрудничать с международным сообществом в обмене опытом, передовой практикой и внедрении решений, которые позволят создать более устойчивые города и сообщества", - сказала Тагиева.

По ее словам, Азербайджан также приветствует лидерство Южной Кореи в развитии "умных городов". "Сегодня Южная Корея передает председательство во "Всемирном дне окружающей среды" Азербайджану. Для нас большая честь взять на себя эту ответственность и продолжить вашу работу. Мы сердечно приглашаем мировое сообщество присоединиться к нам в Азербайджане 5 июня 2026 года, вместе продолжить эту важную миссию по борьбе экологическим загрязнением", - сказала Тагиева.

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Версия на английском языке Azerbaijan invites countries to World Environment Day in Baku in 2026
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dünya ölkələrini gələn il Bakıda keçiriləcək "Ümumdünya Ətraf Mühit Günü"nə dəvət edir

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