Азербайджан приглашает страны мира на "Всемирный день окружающей среды" в Баку

Азербайджан приглашает страны мира на Всемирный день окружающей среды в Баку в 2026 году

Азербайджан приглашает мировое сообщество принять участие во "Всемирном дне окружающей среды" (World Environment Day), который состоится 5 июня 2026 года в Баку.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, выступая на "Всемирном дне окружающей среды" в Чеджу.

Замминистра напомнила, что в 2026 году в Азербайджане также пройдет 13-ая сессия Всемирного форума городского развития (WUF13).

"Азербайджан готовится принять оба мероприятия в 2026 году. Мы готовы внести свой вклад, сотрудничать с международным сообществом в обмене опытом, передовой практикой и внедрении решений, которые позволят создать более устойчивые города и сообщества", - сказала Тагиева.

По ее словам, Азербайджан также приветствует лидерство Южной Кореи в развитии "умных городов". "Сегодня Южная Корея передает председательство во "Всемирном дне окружающей среды" Азербайджану. Для нас большая честь взять на себя эту ответственность и продолжить вашу работу. Мы сердечно приглашаем мировое сообщество присоединиться к нам в Азербайджане 5 июня 2026 года, вместе продолжить эту важную миссию по борьбе экологическим загрязнением", - сказала Тагиева.