Азербайджан обязался рекультивировать за шесть лет 270 тыс. га земель

Азербайджан взял на себя обязательство в рамках "Боннского вызова" восстановить 270 тысяч гектаров деградированных и обезлесенных ландшафтов к 2030 году.

Азербайджан взял на себя обязательство в рамках "Боннского вызова" восстановить 270 тысяч гектаров деградированных и обезлесенных ландшафтов к 2030 году.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев на дебатах высокого уровня The Rio Trio Initiative: Integrated Environmental Action в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Министр проинформировал гостей об инициативе The Rio Trio, реализуемой Азербайджаном в борьбе с существующим в мире изменением климата. По его словам, планета очень нуждается в сотрудничестве:

"Во время наших недавних поездок в страны, борющиеся с изменением климата, мы стали свидетелями ряда проблем. Мы видели, как изменение режима осадков и повышение температуры в бассейне Конго влияют на уникальные экосистемы. Эти нарушения биобаланса влияют на местные общины, чья условия жизни напрямую зависят от лесов. Исчезновение лесов уменьшает запасы кислорода и еще больше усиливает глобальное изменение климата.

В Пакистане мы наблюдали последствия катастрофических наводнений, охвативших треть страны. Эти наводнения привели к гибели тысяч людей и появлению климатических беженцев. Такая ситуация также наносит долгосрочный ущерб сельскохозяйственным землям, ускоряя опустынивание в и без того уязвимых районах. Укрепление сотрудничества в рамках The Rio Trio Initiative, осуществляемой в рамках COP29, направлено на достижение конкретных результатов, приносящих пользу людям и планете", - отметил М.Бабаев.

В своем выступлении министр сообщил, что Азербайджан для предотвращения изменения климата, нехватки воды и нарушения биоразнообразия, а также для защиты критических экосистем, создал первую на Каспийском море Морскую охранную зону.

М. Бабаев добавил, что только в этом году планируется посадить 5 млн деревьев с целью сокращения выбросов углекислого газа и сохранения запасов чистого воздуха.

"Мы должны устранять препятствия, развивать инновации и принимать всесторонние решения. The Rio Trio Initiative - шаг в этом направлении. Это признание того, что проблемы взаимосвязаны, и поэтому должны быть взаимосвязаны и решения", - заключил Мухтар Бабаев.

В завершение мероприятия была принята "Совместная декларация Рио-трио" с участием официальных лиц COP из Колумбии, Саудовской Аравии и Азербайджана.