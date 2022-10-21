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Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды

Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды.
Экология
21 октября 2022 г. 19:57
Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды

Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, об этом было сказано на встрече находящегося с рабочим визитом в Азербайджане министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешева с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

На встрече, состоявшейся в рамках 6-го заседания конференции сторон "Рамочной конвенции по охране окружающей среды Каспийского моря", состоялся обмен мнениями в сфере охраны окружающей среды, были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Kazakhstan to cooperate in environmental protection
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq edəcək

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