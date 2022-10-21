Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды

Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды.

Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, об этом было сказано на встрече находящегося с рабочим визитом в Азербайджане министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешева с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

На встрече, состоявшейся в рамках 6-го заседания конференции сторон "Рамочной конвенции по охране окружающей среды Каспийского моря", состоялся обмен мнениями в сфере охраны окружающей среды, были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.