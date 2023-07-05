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Азербайджан и Индия обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды

Азербайджан и Индия обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Индией в области охраны окружающей среды.
Экология
5 июля 2023 г. 19:46
Азербайджан и Индия обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Индией в области охраны окружающей среды.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Индии Санджая Вермы и министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева. На встрече состоялся обмен мнениями о предстоящих задачах в рамках ”Межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Индия", о текущих направлениях сотрудничества между двумя странами в области охраны окружающей среды, обсуждены перспективы на будущее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Hindistan arasında ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

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