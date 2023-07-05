Азербайджан и Индия обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Индией в области охраны окружающей среды.

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Индией в области охраны окружающей среды.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Индии Санджая Вермы и министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева. На встрече состоялся обмен мнениями о предстоящих задачах в рамках ”Межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Индия", о текущих направлениях сотрудничества между двумя странами в области охраны окружающей среды, обсуждены перспективы на будущее.