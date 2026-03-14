Арпадараи: Молодежь должна участвовать в принятии климатических решений

В эпоху конфликтов и климатических вызовов голос молодежи имеет особое значение.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи заявила сегодня, выступая в офисе Движения неприсоединения в Баку.

По ее словам, в рамках COP29 азербайджанская сторона прилагала усилия для того, чтобы голос молодежи был услышан.

"Мы живем в эпоху, когда искусственный интеллект меняет то, как мы думаем, учимся и решаем многие вопросы. Одновременно это время турбулентности - время войн, конфликтов и изменения климата. Именно в такие периоды молодежь должна иметь возможность задавать вопросы, получать ответы и участвовать в принятии решений. Поэтому для нас важно поддерживать постоянный диалог с молодежью", - сказала она.

По словам Арпадараи, одной из главных целей азербайджанской стороны после COP29 является поддержка команды следующей климатической конференции - COP31.

"Я уверена, что Турция сможет успешно провести эту конференцию", - подчеркнула она.