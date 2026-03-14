    Арпадараи: Молодежь должна участвовать в принятии климатических решений

    Экология
    • 14 марта, 2026
    • 15:43
    Арпадараи: Молодежь должна участвовать в принятии климатических решений

    В эпоху конфликтов и климатических вызовов голос молодежи имеет особое значение.

    Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса, лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи заявила сегодня, выступая в офисе Движения неприсоединения в Баку.

    По ее словам, в рамках COP29 азербайджанская сторона прилагала усилия для того, чтобы голос молодежи был услышан.

    "Мы живем в эпоху, когда искусственный интеллект меняет то, как мы думаем, учимся и решаем многие вопросы. Одновременно это время турбулентности - время войн, конфликтов и изменения климата. Именно в такие периоды молодежь должна иметь возможность задавать вопросы, получать ответы и участвовать в принятии решений. Поэтому для нас важно поддерживать постоянный диалог с молодежью", - сказала она.

    По словам Арпадараи, одной из главных целей азербайджанской стороны после COP29 является поддержка команды следующей климатической конференции - COP31.

    "Я уверена, что Турция сможет успешно провести эту конференцию", - подчеркнула она.

    Нигяр Арпадараи Лидер высокого уровня ООН по климату COP29 COP31 Движение неприсоединения
    Arpadarai: Gənclər iqlim qərarlarının qəbulunda iştirak etməlidir
    Arpadarai: Young people should be involved in climate decision-making
    16:15

    Ялчын Рафиев: Войны еще больше обостряют климатический кризис

    Экология
    16:07

    Собянин: Системы ПВО сбили на подлете к Москве 16 БПЛА - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:04

    Самед Агырбаш: Климатический кризис является серьезным вызовом для всех

    Экология
    15:59

    Из 24 индийских судов в Персидском заливе 2 танкера-газовоза прошли Ормузский пролив

    Другие страны
    15:47

    В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    15:44

    Послы ЕС продлили на полгода список санкций в отношении России

    Другие страны
    15:43

    Арпадараи: Молодежь должна участвовать в принятии климатических решений

    Экология
    15:29

    Из-за удара ВС Израиля разрушен центр исследований космического агентства Ирана

    Другие страны
    15:25
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 38 человек — ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
