Аномальную жару в Азербайджане сменят ветер и грозы

После продолжающейся несколько дней жаркой погоды, в ночь с 28 на 29 июня и до вечера 1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 10-15 м/с, с порывами до 18 м/с, 30 июня и 1 июля местами на полуострове - до 20-

После продолжающейся несколько дней жаркой погоды, в ночь с 28 на 29 июня и до вечера 1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 10-15 м/с, с порывами до 18 м/с, 30 июня и 1 июля местами на полуострове - до 20-23 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха постепенно снизится на 4-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

С вечера 29 июня по 2 июля в основном в вечерние и ночные часы в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни. В некоторых местах вероятен град. Западный ветер усилится до 15-18 м/с, местами до 20-25 м/с.

Температура воздуха постепенно снизится на 4-5 градусов по сравнению с прошлыми днями.