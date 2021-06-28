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Аномальную жару в Азербайджане сменят ветер и грозы

Аномальную жару в Азербайджане сменят ветер и грозы После продолжающейся несколько дней жаркой погоды, в ночь с 28 на 29 июня и до вечера 1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 10-15 м/с, с порывами до 18 м/с, 30 июня и 1 июля местами на полуострове - до 20-
Экология
28 июня 2021 г. 12:54
Аномальную жару в Азербайджане сменят ветер и грозы

После продолжающейся несколько дней жаркой погоды, в ночь с 28 на 29 июня и до вечера 1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 10-15 м/с, с порывами до 18 м/с, 30 июня и 1 июля местами на полуострове - до 20-23 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха постепенно снизится на 4-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

С вечера 29 июня по 2 июля в основном в вечерние и ночные часы в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни. В некоторых местах вероятен град. Западный ветер усилится до 15-18 м/с, местами до 20-25 м/с.

Температура воздуха постепенно снизится на 4-5 градусов по сравнению с прошлыми днями.

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Версия на азербайджанском языке Havanın temperaturu aşağı düşəcək, yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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