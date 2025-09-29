Алия Азимова: IFC стремится привлекать частный сектор к зеленым проектам

Диалог по "зеленому" переходу становится традицией в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявила представитель Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алия Азимова на "Неделе климатических действий в Баку".

"Мне приятно, что диалог по "зеленому" переходу становится традицией, способствуя дальнейшему экономическому росту страны", - сказала она.

Азимова подчеркнула, что роль многосторонних банков развития часто ошибочно воспринимается как решение всех проблем и устранение всех рисков инвестиций в "зеленую" экономику.

По ее мнению, на самом деле большинство таких международных финансовых институтов, включая IFC, ищут структуры и модели, которые позволяют с минимальным использованием льготного капитала максимально привлекать частный сектор и инвесторов к проектам "зеленого" перехода.

"На уровне рынка IFC устанавливает и продвигает глобальные стандарты, оказывает техническую поддержку, разрабатывает финансовые инструменты и сотрудничает с правительствами для создания нормативной базы и внедрения новых продуктов", - добавила она.