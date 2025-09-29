İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    IFC-nin nümayəndəsi: Azərbaycanda "yaşıl" keçid üzrə dialoq ənənəyə çevrilir

    Ekologiya
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:23
    Azərbaycanda "yaşıl" keçid üzrə dialoq ənənəyə çevrilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (IFC) Azərbaycandakı nümayəndəsi Aliyə Əzimova Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində bildirib.

    "Sevindirici haldır ki, "yaşıl" keçid üzrə dialoq ənənəyə çevrilir və bu, ölkənin gələcək iqtisadi inkişafına töhfə verir", - o deyib.

    A.Əzimova vurğulayıb ki, çoxtərəfli inkişaf banklarının rolu çox vaxt yanlış olaraq "yaşıl" iqtisadiyyata investisiyalarla bağlı risklərin aradan qaldırılması və bütün problemlərin həlli kimi başa düşülür.

    Onun fikrincə, əslində bu cür beynəlxalq maliyyə qurumlarının əksəriyyəti, o cümlədən IFC güzəştli kapitaldan minimum istifadə etməklə özəl sektoru və investorları "yaşıl" keçid layihələrinə maksimum cəlb etməyə imkan verən strukturlar və modellər axtarır.

    "Bazar səviyyəsində IFC qlobal standartları təyin və təşviq edir, texniki dəstək göstərir, maliyyə alətləri hazırlayır, normativ bazanın yaradılması və yeni məhsulların tətbiqi üçün hökumətlərlə əməkdaşlıq edir", - o əlavə edib.

