30 января в Азербайджане осадков не ожидается

30 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальнаяую службу гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных местах прогнозируется туман, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 8-12 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью достигнет 80–90%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. В отдельных местах возможен туман, будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла. В горах ночью прогнозируется 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

В ночные часы в некоторых горных районах сохраняется вероятность обледенения дорог.