Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Возле военный базы в штате Вашингтон разбился вертолет

    Другие
    • 18 сентября, 2025
    • 18:07
    Возле военный базы в штате Вашингтон разбился вертолет

    Военный вертолет разбился возле базы в штате Вашингтон.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.

    Сообщается, что военные потеряли связь с вертолетом в этом районе.

    США военный вертолет военная база крушение
    Vaşinqton ştatında helikopter qəzaya uğrayıb

    Последние новости

    18:26

    Трамп заявил, что Путин подвел его в контексте урегулирования российско-украинского конфликта

    Другие страны
    18:25

    Национальная полиция Франции сообщила о 140 арестованных - ОБНОВЛЕНО-6

    Другие страны
    18:19
    Фото

    Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о мультикультурализме

    Внешняя политика
    18:14

    Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничества

    Религия
    18:13
    Фото

    Состоялось заседание Наблюдательного совета MEDİA

    Медиа
    18:07

    Возле военный базы в штате Вашингтон разбился вертолет

    Другие
    18:00

    ФВК провел форум, посвященный Дню памяти

    Внутренняя политика
    17:47
    Фото

    KOBİA обсудило с предпринимателями Абшерона возможности для бизнеса

    Бизнес
    17:44

    İKTA: Уязвимости в сетях Wi-Fi создают киберугрозы

    ИКТ
    Лента новостей