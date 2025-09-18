Возле военный базы в штате Вашингтон разбился вертолет
Другие
- 18 сентября, 2025
- 18:07
Военный вертолет разбился возле базы в штате Вашингтон.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.
Сообщается, что военные потеряли связь с вертолетом в этом районе.
