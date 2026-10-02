В Милли Меджлисе обсудят законопроект о бесплатной юридической помощи
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- 02 октября, 2026
- 10:01
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В Милли Меджлис поступил законопроект "О бесплатной юридической помощи".
Как сообщает Report, документ будет обсужден на заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству 5 октября.
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