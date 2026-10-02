В Милли Меджлисе обсудят законопроект о бесплатной юридической помощи

Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере Другие страны

МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года Другие страны

UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер Другие страны

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря Другие страны

Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств Внешняя политика

Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива Другие страны

Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам Другие страны

Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией Внешняя политика