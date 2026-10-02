Milli Məclisə "Pulsuz hüquqi yardım haqqında" qanun layihəsi daxil olub
Milli Məclis
- 02 oktyabr, 2026
- 09:46
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Milli Məclisə "Pulsuz hüquqi yardım haqqında" qanun layihəsi daxil olub.
"Report" xəbər verir ki, sənəd parlamentin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin oktyabrın 5-də keçiriləcək iclasında müzakirə ediləcək.
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