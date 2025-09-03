В Джалилабадском районе вспыхнул пожар в жилом доме
Другие
- 03 сентября, 2025
- 23:04
В селе Сархадабад Джалилабадского района произошёл пожар в жилом доме.
Как передает Report, к тушению огня были привлечены две единицы техники и 13 сотрудников районного отдела пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Отмечается, что в день происшествия сын владельца дома отмечал свадьбу в одном из банкетных залов.
По факту ведется расследование.
