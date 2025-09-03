Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Другие
    • 03 сентября, 2025
    • 23:04
    В Джалилабадском районе вспыхнул пожар в жилом доме

    В селе Сархадабад Джалилабадского района произошёл пожар в жилом доме.

    Как передает Report, к тушению огня были привлечены две единицы техники и 13 сотрудников районного отдела пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

    Отмечается, что в день происшествия сын владельца дома отмечал свадьбу в одном из банкетных залов.

    По факту ведется расследование.

    Джалилабадский район пожар МЧС Азербайджана
    Cəlilabadda toy mərasimi keçirən ailənin evində yanğın başlayıb

