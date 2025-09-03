В Джалилабадском районе вспыхнул пожар в жилом доме

В селе Сархадабад Джалилабадского района произошёл пожар в жилом доме.

Как передает Report, к тушению огня были привлечены две единицы техники и 13 сотрудников районного отдела пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что в день происшествия сын владельца дома отмечал свадьбу в одном из банкетных залов.

По факту ведется расследование.