    Cəlilabadda evdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 04 sentyabr, 2025
    • 00:24
    Cəlilabad rayonunda evdə baş verən yanğın söndürülüb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə ötən gün Sərhədabad kənd sakini, Rza Əmirova məxsus ikimərtəbəli evdə qeydə alınıb.

    Hadisə yerinə FHN-in Cəlilabad rayon yanğından mühafizə hissəsinin texnikaları və canlı qüvvələri cəlb olunsa da, 6 otaqlı evin 5 otağı yanıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Cəlilabad rayonunda yaşayış evində yanğın başlayıb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Sərhədabad kəndində qeydə alınıb.

    Hadisə yerinə FHN-in Cəlilabad rayon yanğından mühafizə hissəsinin 2 texnikası və 13 nəfər canlı qüvvəsi cəlb olunub.

    Yanğının baş verdiyi ev sahibinin övladının bu gün şadlıq saraylarının birində toy mərasimi keçirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Джалилабадском районе вспыхнул пожар в жилом доме

