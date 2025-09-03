Cəlilabadda toy mərasimi keçirən ailənin evində yanğın başlayıb
Digər
- 03 sentyabr, 2025
- 23:00
Cəlilabad rayonunda yaşayış evində yanğın başlayıb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Sərhədabad kəndində qeydə alınıb.
Hadisə yerinə FHN-in Cəlilabad rayon yanğından mühafizə hissəsinin 2 texnikası və 13 nəfər canlı qüvvəsi cəlb olunub.
Yanğının baş verdiyi ev sahibinin övladının bu gün şadlıq saraylarının birində toy mərasimi keçirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
