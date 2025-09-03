İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Cəlilabadda toy mərasimi keçirən ailənin evində yanğın başlayıb

    • 03 sentyabr, 2025
    Cəlilabadda toy mərasimi keçirən ailənin evində yanğın başlayıb

    Cəlilabad rayonunda yaşayış evində yanğın başlayıb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Sərhədabad kəndində qeydə alınıb.

    Hadisə yerinə FHN-in Cəlilabad rayon yanğından mühafizə hissəsinin 2 texnikası və 13 nəfər canlı qüvvəsi cəlb olunub.

    Yanğının baş verdiyi ev sahibinin övladının bu gün şadlıq saraylarının birində toy mərasimi keçirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Cəlilabad yanğın Toy
    В Джалилабадском районе вспыхнул пожар в жилом доме

