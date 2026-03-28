Турция сменила своего посла в Грузии
- 28 марта, 2026
- 18:28
Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Грузии Али Каан Орбай завершил свою дипломатическую миссию и отбыл в Анкару.
Как сообщает грузинское бюро Report, новым послом Турции в Грузии назначен Мустафа Тюркер Ары, ранее возглавлявший турецкую дипмиссию в Нигере.
На этом посту он сменит Али Каана Орбая.
Последние новости
19:13
Видео
Замглавы ИВ города Баку осмотрел территории, пострадавшие от последствий дождяПроисшествия
19:04
Багдад начал расследование атаки дрона на дом Нечирвана БарзаниДругие страны
18:49
Пезешкиан: Атаки на Иран еще больше углубили недоверие к СШАВ регионе
18:41
Фото
Видео
МВД: Гражданам оказывается помощь на местеВнутренняя политика
18:34
Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружияВ регионе
18:28
Турция сменила своего посла в ГрузииДругие
18:23
Бразилия вновь подтвердила поддержку Бачелет как следующего генсека ООНДругие страны
18:09
В Лянкаране столкнулись автомобили, есть пострадавшиеПроисшествия
17:58