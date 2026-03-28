Турция сменила своего посла в Грузии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Грузии Али Каан Орбай завершил свою дипломатическую миссию и отбыл в Анкару.

Как сообщает грузинское бюро Report, новым послом Турции в Грузии назначен Мустафа Тюркер Ары, ранее возглавлявший турецкую дипмиссию в Нигере.

На этом посту он сменит Али Каана Орбая.