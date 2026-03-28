İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Türkiyənin Gürcüstandakı səfiri dəyişib

    Region
    • 28 mart, 2026
    • 18:18
    Türkiyənin Gürcüstandakı səfiri dəyişib

    Türkiyənin Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ali Kaan Orbay diplomatik fəaliyyət müddətini başa vuraraq Ankaraya yola salınıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Türkiyənin Nigerdəki səfiri Mustafa Türker Arı Gürcüstanda yeni səfir kimi fəaliyyət göstərəcək.

    O, bu vəzifədə Ali Kaan Orbayı əvəz edəcək.

    Türkiyə Gürcüstan

    Son xəbərlər

