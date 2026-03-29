Qərbi Azərbaycan Xronikası: Novruzdan 13 gün sonra "yalan yuma" mərasimi keçirilir
- 29 mart, 2026
- 02:04
Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında "Baku TV"də "İrsimiz" rubrikasının növbəti buraxılışı hazırlanıb.
"Report" xəbər verir ki, buraxılışda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Cəfərova Qərbi Azərbaycanda cıdır tamaşalarından söz açıb.
O, gilas yetişənə qədər bayramlaşmaq adətinin mənası, kosa-keçəl mərasimi qədim türk təfəkkürünün hansı qatlarını üzə çıxarması, Novruzdan sonra suya danışılan yalanların sirri, eləcə də səməninin niyə məhz axar suya atılması ilə bağlı suallara aydınlıq gətirib.
A.Cəfərova bildirib ki, Qərbi Azərbaycanda cıdır tamaşaları Novruzda güc nümayişi anlamı daşıyır: "Novruzdan 13 gün sonra "yalan yuma" mərasimi keçirilir. Novruzun gizli ayinləri və suya danışılan yalanların sirri böyükdür. Qərbi azərbaycanlıların Novruz süfrəsində fərqli dadlar və mənalar olur. Buğakar pirində 40 gecə yatmaq inancının mənası ziyarətgahda gerçəkləşən arzu ritualıdır."
